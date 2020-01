Los grandes retos de Antioquia

Desde el primer día de enero de 2020, Aníbal Gaviria Correa es el gobernador de los antioqueños, por segunda vez asume las riendas del departamento de Antioquia, en esta ocasión, con retos muy diferentes a los de su primer mandato.

Para Aníbal será importante, lograr sanear Indeportes Antioquia, recuperar para Antioquia los juegos nacionales, salvar la fábrica de licores de Antioquia y recuperar su liderazgo en Antioquia, Aníbal tendrá como principal reto solucionar los inconvenientes presentados en Hidroituango así como recuperar la seguridad en el Bajo Cauca y Urabá; no se podrá olvidar del ferrocarril de Antioquia, los puertos de Urabá y los retos en conectividad.

Indeportes Antioquia, salpicado por la corrupción, fuertes escándalos alertan a los entes de control, el empalme dejo en evidencia serios problemas administrativos, la asamblea departamental ya llamo a su primer debate a dicha entidad; asume la gerencia Sergio Roldán, magister en derecho procesal, quienes le conocen lo califican como un gran aficionado al deporte, joven y lleno de energía, en sus primeros anuncios manifestó que estará muy cerca a los deportistas, no ha sido dirigente deportivo, le daré el beneficio de la duda y examinaré en unos meses su gestión “Al Tablero”.

Fábrica de licores de Antioquia, cuenta con problemas serios en innovación, sus productos no están siendo atractivos para los consumidores, la licorera de Caldas gana fuertemente mercado en Antioquia, los distribuidores se encuentran altamente inventariados y los márgenes de comercialización no son atractivos, las ventas no son las esperadas, la gerencia estará a cargo de uno de los hombres de confianza de Gaviria, se trata de Javier Ignacio Hurtado quien cuenta con gran experiencia en las empresas públicas, es baja su experiencia en comercialización uno de los puntos débiles de la FLA.

Por estos días se ha visto muy activo al nuevo gobernador en los empalmes de Hidroituango, con buenos ojos observo su interés por sacar adelante el gran proyecto de los antioqueños, todo ello coordinado cercanamente con Daniel Quintero alcalde de Medellín, es importante dar tiempo al proyecto, sin embargo, es importante que Aníbal solicite lo más pronto posible al gobierno nacional que se levante la alerta ambiental para poder regresar el proyecto a su rumbo original.

Frente al tema de seguridad en el Bajo Cauca el gobernador ya realizo el primer consejo de seguridad, dando 40 días de plazo a la fuerza pública para dar resultado, “Al tablero” analizaré el resultado de las primeras acciones que el gobernador catalogo como confidenciales.

Finalmente el ferrocarril de Antioquia, las vías 4G, los túneles, los puertos de Urabá están requiriendo acelerador, el desarrollo de Antioquia ha sido lento en los últimos años y la competitividad se pierde día a día.