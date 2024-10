Los Globos de Oro «la primera del año» como siempre se indentifica es la premiación que inicia la carrera por los Oscars.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, cuyo nombre en inglés es Hollywood Foreign Press Association y su sigla HFPA, celebra este 7 de enero la primera premiación del año. Los Globos de Oro se basan en lo visto en el 2023 de cine y la televisión. La elección de producciones incluyen películas como «Barbie» o hechos de la vida real como Oppenheimer, Maestro y Killers of the Flower Moon de Scorsese. Donde esta última con tres horas de duración le generaron gran crítica. Cabe destacar que el videojuego Super Mario Bros también se metió en la gala como Misión Imposible de Tom Cruise, Spiderman y Taylor Swift con «The Eras Tour» en una categoría nueva denominada «exitos de taquilla». Los famosos Blockbuster que ganaron millones de dólares y conectaron al público. Esperamos que ganen las mejores historias y los mejores en todas las categorías.

Mejor Película – Drama

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Mejor Película Musical o Comedia

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things

Mejor Película Animada

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Suzume

Wish

Mejor Película Comercial Blockbuster

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Taylor Swift: The Eras Tour

Estas películas debieron recaudar $150 millones de dólares durante su estreno. De los cuales, $100 millones de dólares deben haber sido registrados en la taquilla USA

Mejor Película en lenguaje no inglés

Anatomy of a Fall

Fallen Leaves

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow*

The Zone of Interest

*»La Sociedad de la Nieve» tragedia de «Los Sobrevivientes de los Andes» que comieron la carne de sus amigos para sobrevivir, compite en película extranjera. Impactante relato cinematográfico que ya había sido llevado al cine pero esta vez 52 años después es más dramático.

Mejor Actriz

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Greta Lee, Past Lives

Carey Mulligan, Maestro

Cailee Spaeny, Priscilla

Mejor Actor

Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer

Andrew Scott, All of Us Strangers

Mejor Actriz en musical o comedia

Fantasia Barrino, The Color Purple

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Natalie Portman, May December

Alma Pöysti, Fallen Leaves

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Poor Things

Mejor Actor en un musical o comedia

Nicolas Cage, Dream Scenario

Timothée Chalamet, Wonka

Matt Damon, Air

Paul Giamatti, The Holdovers

Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid

Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor Actriz de reparto

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

Jodie Foster, Nyad

Julianne Moore, May December

Rosamund Pike, Saltburn

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor Actor de Reparto

Willem Dafoe, Poor Things

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Charles Melton, May December

Mark Ruffalo, Poor Things

Mejor Director

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Celine Song, Past Lives

Se destacan Scorsese gran trayectoria, Nolan tensión y creatividad, Greta revelación y adaptación discurso «Barbie» y la sorpresa Bradley Cooper al dirigir y actuar.

Mejor Adaptación

Greta Gerwig and Noah Baumbach, Barbie

Tony McNamara, Poor Things

Christopher Nolan, Oppenheimer

Eric Roth and Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Celine Song, Past Lives

Justine Triet and Arthur Harari, Anatomy of a Fall

Mejor Banda Sonora

Jerskin Fendrix, Poor Things

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Joe Hisaishi, The Boy and the Heron

Mica Levi, The Zone of Interest

Daniel Pemberton, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Robbie Robertson, Killers of the Flower Moon

Mejor canción original

“Addicted to Romance,” She Came to Me

“Dance the Night,” Barbie

“I’m Just Ken,” Barbie

“Peaches,” The Super Mario Bros. Movie

“Road to Freedom,” Rustin

“What Was I Made For?”, Barbie

Los Goblos de Oro premian a la Televisión

En la Televisión la historia de Diana de Gales se enfrentará a The Last of Us el video juego que generó emociones y Sucession la serie de una familia que terminó el su última temporada. En cuánto a comedias desde el Oso, Ted Lasso y Barry cuentan con grandes posibilidades al lado de algunos actores.

Mejor Serie Drama de Television

1923

The Crown

La Diplomática

The Last of Us

The Morning Show

Succession

El Dato: Este domingo 7 de enero TNT Latinoamérica transmitirá los Globos de Oro para los amantes del cine y la televisión. Con muchas sorpresas la gala el regresa a su sede hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles CA.

*Fuente The Hollywood Foreign Press