Fernando Murillo Orrego, general retirado de la Policía, es el responsable de llevar adelante la creación y desarrollo de los denominados Frentes Solidarios de Seguridad y Paz que plantean los ganaderos, como estrategia para enfrentar los altos índices de inseguridad que hoy se viven en el país, lamentó que un plan de prevención de delitos sea comparado y asimilado con los otrora grupos paramilitares, autodefensas y convivir, grupos de triste y lamentable recordación.

Por eso el general Murillo, exdirector del Gaula y de la Dijin, es enfático en señalar que con los frentes solidarios de seguridad nadie se va a armar ni mucho menos a perseguir delincuentes: “han querido deslegitimar esta propuesta hablando de paramilitarismo, hablando de las convivir, acá no se está invitando a eso, los ganaderos no se van a armar, acá vamos a trabajar de la mano con la institucionalidad, no se está invitando a crear nuevos grupos armados ilegales ni que los ganaderos se tomen la ley por sus propias manos”.

El general en uso de buen retiro explica, además, que la puesta en marcha de los frentes solidarios de seguridad tiene cuatro tareas específicas: alertas tempranas, mejoramiento de las relaciones con la institucionalidad, permanente capacitación en temas de autocuidado y continua evaluación de los impactos positivos en la prevención del delito y los beneficios para las comunidades.

“El enfoque solidario de los frentes de seguridad ganaderos trabaja en alertas tempranas, en las que se le enseña al ciudadano a informarle a las autoridades cuando vea algo sospechoso, cuando vea la posible comisión de un hecho de criminalidad, a denunciar sin temor; lo segundo es cómo nos relacionamos con la institucionalidad, con la fuerza pública, con la justicia, con alcaldes y gobernadores, porque el ciudadano, el ganadero y los campesinos somos los ojos y los oídos de la institucionalidad; tercero, que sea la institucionalidad la que me enseñe a mí como ciudadano cómo protegerme, planes de autoprotección, cómo actuar si me van a secuestrar, cómo actuar ante situaciones de riesgo y, por último, que es mi responsabilidad, que esto tenga un direccionamiento estratégico donde haya seguimiento, evaluación y se mida el impacto del programa de los frentes solidarios en beneficio de todos”, subraya el general Fernando Murillo.

El exdirector de la Dijin y del Gaula de la Policía Nacional, recordó que desde 1995 se crearon los frentes de seguridad en todo el país y que estos no son nada distinto a redes de apoyo ciudadano para prevenir el crimen, “con la historia nefasta del país el Estado no puede permitir que se creen organizaciones armadas, solo se está aplicando el programa que ha manejado la Policía por más de 20 años, hoy hay más de 30 mil frentes de seguridad ciudadana en los barrios, el comercio, los empresarios con más de 4.200 empresas, lo que estamos haciendo es unirnos con la comunidad en un frente común por la seguridad, no es actuando sino acompañando la institucionalidad”.

