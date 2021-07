Los datos curiosos que dejó la Eurocopa

Muchos datos curiosos dejó la edición 2021 de la Eurocopa, que finalizó el domingo anterior, con el título para la Selección Italia.

Tras el cierre de la competencia, surgen varios registros que quedaran en la historia del torneo entre selecciones de Europa.

Uno de los datos, es que en la pasada edición de la Euro se anotaron más penaltis, que en cualquier campeonato de la Europeo anterior.

El campeonato terminó el pasado fin de semana con el título para la Selección Italia, que en la final derrotó a Inglaterra en lanzamientos desde el punto penal.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020

Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021