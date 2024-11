“Los cinco gamines que ya habían salido del estadio volvieron a entrar”: Fico sobre el incendio en la tribuna sur del Atanasio

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez llamó ‘gamines’ a los que provocaron el incendio en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot.

Para el mandatario del distrito “eso no es barrismo, eso es vandalismo, se comportan como criminales quienes hicieron eso”, dijo.

Y es que para el alcalde Fico, sea cual sea la realidad deportiva o administrativa del equipo “más allá del resultado, esa nunca puede ser una reacción”.

El mandatario insistió en que los responsables deben ser individualizados. “La instrucción mía es que esas personas que incendiaron parte de la tribuna sur sean individualizadas”.

Adicional a ello el alcalde indicó que su orden es que los causantes del fuego, a quienes llama ‘gamines’, “no vuelvan a entrar al estadio”, al tiempo que anunció que “ya se ha interpuesto la denuncia penal por daño público”.

Para Fico, “estas personas tendrán que responder ante la justicia y también económicamente por los daños, es que esto hay que pararlo ya”.

“Cuatro o cinco se portan mal y queda toda una hinchada señalada”: Fico

El alcalde manifestó que va a poner orden para que estos actos no se repitan más. “Aquí la gente se cree con excusa de dañar lo que quiera, no no, no más”, señaló.

El alcalde, además, en rueda de prensa, lanzó varios dardos. “Pues claro, como acá se había generado ya que aquí cualquiera va, destruye, quema lo que quiera, hace lo que quiera, pues aquí en Medellín no”, sentenció

El anuncio va para los que provocaron el daño y para los que lo piensen en el futuro.

“Aquí en Medellín, quien incurra en daño a la infraestructura pública o privada tendrá que responder jurídicamente y con su propio patrimonio, pero hay que decir no más”.

La ‘explicación’ a lo que pasó este domingo (11 de febrero)

Para el alcalde ‘Fico’ “el resultado de lo que vimos ayer (11 de febrero), es que en cuatro años abandonaron la estrategia de paz en el fútbol que traíamos en su momento, todo eso se perdió”, se quejó.

Una de las frases más fuertes lanzadas por el alcalde fue cuando indicó que “los cuatro o cinco gamines que ya habían salido del estadio, muchos volvieron a entrar”.

El mandatario hacía referencia a que personas que en el pasado eran responsables de los desmanes, habían sido desterrados del escenario deportivo.

El mandatario se quejó

“Entonces acá van miles de personas al estadio y cuatro o cinco se portan mal y queda toda una hinchada señalada”, dijo Fico.

El mandatario le envió un mensaje a todos. “Acá hay que seguir individualizando y sea del equipo que sea, no vamos a permitir que entren vándalos al estadio o que hagan daño adentro o afuera”

Al final insistió en que “eso no es barrismo, eso no es ser hinchas, son vándalos y tienen que responder».

El alcalde agregó que «nosotros rechazamos cualquier acto de violencia como el que se presentó el día de hoy (domingo 11 de febrero)”.

