Ciudad de México, 5 ene (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se burló este viernes de la visita a la frontera que hicieron esta semana el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y otros republicanos porque no encontraron imágenes de una crisis migratoria.

"Antier, cuando llegaron los republicanos a la frontera, legisladores, porque querían encontrar ahí a miles de migrantes, ya no encontraron, no les salió su numerito (la escena), pero no fue porque se les haya expulsado (a los migrantes), no, se les convenció de que había que buscar las vías legales", declaró.

El mandatario mexicano se refirió en su conferencia matutina al viaje que Johnson y otros republicanos realizaron el miércoles a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, donde responsabilizaron al presidente Joe Biden del "desastre sin paliativos" de la crisis migratoria.

López Obrador reafirmó que la migración que va a Estados Unidos a través de México ha disminuido desde la reunión urgente que tuvo el 27 de diciembre con una delegación de Washington encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, ante el inédito repunte migratorio en diciembre.

“Del día que hablamos, lo podemos probar, a ayer, ya la disminución es considerable, por algunas acciones que se llevaron a cabo de protección a migrantes", expuso el gobernante mexicano, aunque no ofreció cifras.

La visita ocurrió tras la histórica migración irregular en diciembre, con un promedio de más de 10.000 personas diarias que llegaron a la frontera común con México, según López Obrador, lo que llevó a Estados Unidos a cerrar de forma temporal cruces en Texas, Arizona y California.

El presidente recordó que en la reunión con funcionarios estadounidenses pidió que el Congreso de Estados Unidos apruebe un plan de desarrollo para apoyar a Latinoamérica, regularizar a 10 millones de indocumentados, y suspender el bloqueo a Cuba.

"Planteamos algo ahora de avanzada, hicimos dos planteamientos en la reunión. Uno, vamos a ponernos de acuerdo con los gobiernos vecinos que llevan muy buena relación con nosotros, les agradecemos mucho a todos los gobiernos, para que podamos aplicar programas de apoyo, que podamos trabajar juntos, y ya lo estamos haciendo", dijo.

"Y luego la contención, por ejemplo, esto de que estén más en el sureste (de México), que no tengan que atravesar el país hacia el norte, por los riesgos, no solo de la delincuencia y estos secuestros, sino de accidentes de tránsito”, agregó.

El mandatario afirmó que México ofrece protección a los migrantes, pero quienes llegan al país buscan irse a Estados Unidos.

“Insistimos en que hay que atender las causas. De todas maneras, sí tenemos posibilidad nosotros de ofrecer trabajo, hay trabajo en todo el sureste y en todo el país”, aseveró.

