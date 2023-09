López Obrador afirma que «no hay diferencia» entre Javier Milei y otros conservadores

in

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que "no hay diferencia" entre Javier Milei, el candidato presidencial ultraderechista de Argentina, y el resto de los políticos conservadores.

El mandatario criticó a Milei, quien lidera las encuestas en Argentina, tras exhibir un video del candidato en el que llama "imbécil" al papa Francisco, además de acusarlo de promover el comunismo y ser "el maligno en la Tierra que ocupa el trono de la casa de Dios".

“Nadie se había atrevido a insultar al papa como lo hace Milei y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador, no, son lo mismo, lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado", declaró López Obrador en su rueda de prensa diaria.

El gobernante mexicano ya había criticado a Milei tras ser el más votado en las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) en agosto pasado, cuando hizo referencia al ascenso de Hitler en Alemania al comentar su triunfo.

Aunque el libertario ha despertado polémica por propuestas como dolarizar la economía de Argentina, desaparecer el banco central, y liberalizar la venta de órganos, López Obrador señaló que la única diferencia entre Milei y otros conservadores es que no es hipócrita.

“Que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta, y el conservadurismo es esto, esto es el conservadurismo, nada más que, repito, no hay en Milei simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ya está, y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales”, remarcó.

En este sentido, López Obrador cuestionó que los analistas hablen del ascenso de la ultraderecha, al considerar que no hay diferencias entre moderados y radicales.

“Hace poco empezó en América Latina y en el mundo una corriente que le llaman de 'extrema derecha', yo no coincido con eso, todos son iguales, no hay moderados o extremistas en el conservadurismo”, opinó.

Milei y su partido, La Libertad Avanza, lideran las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

En caso de no alcanzar el 45 % de los votos o al menos el 40 % y 10 puntos de diferencia sobre el segundo, habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre para elegir al presidente que gobernará Argentina a partir del 10 de diciembre, por el periodo 2023-2027.

López Obrador comparó el ascenso del libertario argentino con el del partido ultraderechista español, Vox.

“Resulta que de repente sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que es todo un movimiento, pero este de Argentina empieza a cautivar a sectores, sobre todo de clase media, conservadores", comentó.

Por: EFE