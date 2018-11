¿Lo tiene pequeño? Experta asegura que esto tiene varias ventajas, aquí te las contamos

Según aseguró la sexologa colombiana Lina Betancurt, hay varias ventajas que tiene los hombre de miembro pequeño a la hora de tener relaciones sexuales, aquí enumeramos algunas:

Según la experta, las mujeres que tienen sexo con hombre de pene no tan grande, son más propensas a experimentar nuevas posiciones sexuales, pues no tienen miedo a sentir dolor, : “Con ciertas posiciones parece que te estuvieran apuñalando por dentro”, pero en el caso de los miembros de menor tamaño, esto no sucede.

Por otro lado, la mujer asegura que otra de las ventajas es que en el sexo oral la mujer puede “dejarse llevar” sin tener las famosas arcadas o ganas de vomitar.

De igual forma, la experta asegura que en la mayoría de casos, los hombres con pene pequeño tratan de esforzarse más y ser más creativos en la cama, por lo que logran una mayor estimulación en la cama.

Otra de las ventajas, según la sexologa, es que cuando el hombre tiene el pene pequeño y grueso alcanza a estimular más las paredes vaginales y causa mayor placer. Además no causan dolor, por que el sexo puede ser más “duro” sin llegar a lastimar su pareja.

¿Usted qué opina, está de acuerdo con las ventajas que enumera la experta?