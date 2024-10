Lo que realmente una mujer quiere es un hombre que brinde PAZ a su vida.

Me he puesto a pensar en lo que una mujer quiere respecto a su relación afectiva con una pareja. Recordaba cuando tenía 15 años, en esa época, lo que quería era tener un novio bello que presumir, que besara bien y me hiciera sentir especial. A los 30, quería un hombre fiel que me amara en exclusiva. A los 40 quería un hombre que me llevara a bailar, que fuera romántico, fiel y que me apoyara en mis proyectos. Ya en los cincuenta quiero un hombre sexy, realizado, con estabilidad económica, inteligente, leal, que le guste bailar, divertido, que se cuide, en forma, que me acepte tal cuál soy. Que me haga reír. Que me haga sentir pasión y a la misma vez paz.

Les cuento que lo que he querido de un hombre desde los 15 años, no lo he encontrado en ningún hombre todavía. He sufrido desengaños como para no creer en el amor. Sin embargo, siento que Dios me tiene guardado en algún lugar, ese hombre especial que quiero para mi.

Si se dan cuenta, con el paso de los años queremos más. Porque sabemos que lo merecemos todo. No migajas ni promesas incumplidas. No queremos competir con otras mujeres, queremos un hombre que tenga ojos solamente para nosotros. Que nos de nuestro lugar, sin tener que exigir.

A los 50 años descubrí la pasión. Fue una experiencia liberadora, maravillosa. Así lo conté en mi quinto libro, Nadie me Quita mi Corona. El primer capítulo, El Mejor Sexo de mi Vida, se presentó como monólogo en República Dominicana y en Estados Unidos, con gran éxito. Revolucioné a muchas mujeres con mi historia. Sin embargo, según dicen que de amor no se vive, de pasión tampoco. Hace falta algo más. Una mirada que te deje sin aliento. Un abrazo fuerte sin motivo. Que saque en ti carcajadas, no lágrimas. Una mano firme cuando vayas por la vida. Un hombre que te dé un empujón para que vueles alto. Lo que una mujer quiere es más que un hombre sexy, inteligente y leal. Una mujer quiere un hombre real. Que no sea perfecto, pero que sea un buen complemento a su vida. Un motivo para sonreir. Con capacidad para amar. Comprometido con un proyecto de vida en común. Sabe que cada cual puede vivir sin el otro, pero prefiere estar en tu vida. Un hombre que respeta el mujerón que eres y no se atemoriza ante tus logros.

Quiero una relación afectiva sana y no tóxica. Un hombre al que le guste viajar y vivir aventuras. Quiero ese hombre que le guste bailar como un trompo… que disfrute series conmigo. Que tenga su criterio definido y que respete el mío. Que no tenga que recordarle lo que valgo porque lo sabe y lo tiene presente. Un hombre expuesto a tentaciones, pero que disfruta tanto mi piel y mi presencia que haga lo que tenga que hacer para no perderme. Un hombre que cuando me mire me vea en sus ojos. Que si discute lo haga con cordura y respeto. Un hombre que ame a Dios. Que su espiritualidad le permita tener sosiego en momentos difíciles. Que si se caiga se levante y me permita ayudarle. Lo que realmente una mujer quiere es un hombre que brinde PAZ a su vida. ¿Has pensado en lo que una mujer quiere?

Abogada, conferencista, empresaria y agente de bienes raíces internacional. Visita su sitio web en www.latinasempowerment.com

