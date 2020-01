Lo que me dijo el gerente del Hospital Cari de Barranquilla

Luego de las fuertes declaraciones de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera en las que solicita a la Procuraduría que estudie la posibilidad de suspender al gerente del Hospital Universitario Cari de Barranquilla, Ulahy Beltrán, el representante legal del centro de salud le salió al paso y manifestó que respeta su petición, pero que no la comparte.

Esta columna, dialogó en exclusiva con el gerente del hospital de alta complejidad, para conocer su punto de vista sobre los distintos señalamientos que se han generado, luego de que adjudicó un contrato de operación del Cari por 15 años a un único oferente.

Dicha adjudicación no contaba con el buen visto de la Procuraduría ni tampoco con el de la Gobernación, pero según Beltrán todo se ejecutó bajo los preceptos de la norma.

Columnista: ¿Cómo recibe usted el llamado de la gobernadora para que la Procuraduría estudie la posibilidad de suspenderlo?

Ulahy B: Ella es la mandataria departamental, por lo que me asiste el deber de respetarla como autoridad frente a su petición al procurador delegado que se me suspenda de mi cargo, sin embargo, no lo comparto obviamente. Por lo tanto soy respetuoso de su punto de vista.

CL: Está columna ha conocido por fuentes muy confiables, que hay intereses particulares detrás de todo esto, algunos interesados por el lote donde se encuentra la infraestructura u otros empresarios con distintas intensiones económicas. ¿Usted sabe algo de ello y eso influyó para que usted tomará la decisión, hoy en debate?

UB: De mí parte, quiero evitar la liquidación del hospital, recuperar la prestación de servicio de alta complejidad, para que la población pobre del Atlántico pueda seguir teniendo esta oferta de atención. Por eso, se debe realizar toda la gestión posible para mantener esta institución.

No puedo negar que hay algunas entidades hospitalarias que se han beneficiado con el cierre de algunas secciones del Cari, como la urgencia por ejemplo, porque a futuro no van a recibir estos pacientes y no van a estar a gusto con nuestra reapertura total. No puedo hablar de intereses específicos o de personas que estén generando toda esta andanada de comentarios lesivos o acciones que empañan nuestra gestión.

CL: ¿Cuál es la situación actual del Cari?, teniendo en cuenta las investigaciones que lleva acabo la Procuraduría, los llamados que ha hecho la gobernadora Elsa Noguera, donde incluso pide que lo suspendan del cargo.

UB: Los funcionarios públicos, están sometidos al proceso de la vigilancia de los entes de control, y yo como uno de ellos también estoy supeditado. Frente a todas las determinaciones que he tomado con respecto a la contratación del operador del Cari, las entidades del Estado podrán investigar si ellos así lo creen, respetando claro mi legitima defensa en la que exponga cuáles fueron los motivos y sustentos de mis decisiones.

CL: Frente a los señalamientos por diferentes diputados, opinión pública y medios de comunicación, por la adjudicación del contrato por 15 años al Consorcio Gestor Hospital del Caribe. ¿Qué tiene para decir en su defensa, actuó usted de buena fe?

UB: Yo he actuado en derecho, tenía facultades para actuar como lo hice, buscamos un operador por convocatoria pública, esta se declara desierta y la norma que me rige establece que puedo contratar de manera directa la solución que no encontré en la convocatoria.

Además, el Cari es una empresa social del Estado y como tal maneja unas características especiales, que si bien es pública se rige por el derecho privado e incorpora en aspectos como la contratación los principios de la contratación pública. El Cari tiene su propio manual y estatutos de contratación, en los que me basé para dicha adjudicación.

CL: Varias personalidades de la “arena” pública y política, lo señalan de adjudicar el contrato a escondidas. ¿Si o no lo ejecutó a escondidas o todo estuvo bajo la norma?

UB: La percepción que se trata de generar desde algunos medios de comunicación que finalmente es desinformar a la comunidad, está errada. Yo generé todo públicamente tal cual como se debe y como expliqué anteriormente. En la plataforma del Secop y también en la página web del hospital se publicó en su momento como se hace a diario.

Lo importante aquí, es que suspendan o no al gerente, se debe proteger al hospital y evitar su liquidación a toda costa, porque de allí depende el beneficio de muchos atlanticenses.