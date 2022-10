La influencer y empresaria conocida como ‘Epa Colombia’ dio detalles sobre el encuentro que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en entrevista con Dímelo King dijo que el anterior Gobierno le “hizo muchísimo daño”.

En el espacio, la influencer dijo que le pidió seguridad y apoyo a Uribe. «Tengo una empresa, tengo un emprendimiento. Esto es lo que me está pasando, si usted no me ayuda conmigo acaban y me pisotean, ‘hermano’ me ayuda o me ayuda; necesito que usted me colabore», contó ‘Epa’.

Daneidy Barrera Rojas, nombre real de la influencer y empresaria, aseguró que el Gobierno anterior pidió en varias oportunidades el cierre de sus peluquerías.

‘Epa’ contó que el expresidente también buscaba que ella publicara las fotos y videos del encuentro. “La gente me dio muy duro, me decía ‘paraca’; se me cayó un ídolo”, expresó la influencer. Además, afirmó que perdió casi un millón de seguidores tras publicar el video en sus redes sociales con el expresidente.

‘Epa Colombia’ dio las razones por las cuales se reunió con el exmandatario