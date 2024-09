Lo que enamoró a Valentina Ferrer de J Balvin es algo que el cantante nunca ha ocultado y siempre está presente.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Fue la revista del entretenimiento y moda, Vanity Fair que buscó a la modelo argentina, Valentina Ferrer pareja y madre del hijo de J Balvin para preguntarle qué la enamoró del cantante. Para sorpresa de muchos fue un detalle que el colombiano nunca ha ocultado en sus redes. Coleccionista de juguetes, jugar videojuegos, hacerle bromas a sus amigos y disfrutar con Bob Esponja entre otros sumaron para Valentina se enamorara. Al conocerlo cuando grababan un video en el año 2017.

“Jose y yo somos un súper equipo”

«Lo que me gustó de J Balvin fue su lado de niño, tiene un corazón impresionante» expresó Ferrer quien no para reír siempre con sus detalles. Incluso con Río su hijo ambos disfrutan como un video en el que el artista decía «que eran mejor los juguetes del niño y que iba a quedarse con uno de ellos». De las cosas que reveló es de amor, lo llama «Jose» y lo ratifica con estas palabras. «Jose es un niño cariñoso, dulce, que me ha enseñado mucho en la parte de cultura, creatividad. Hemos aprendido mucho y hemos crecido mucho juntos. Somos un equipo, una familia, nos apoyamos mutuamente».

Recientemente, la muerte de Enzo y ver las redes en las que comparten sus vidas los mostró tan sensibles y más al cantante donde Valentina no dudó en apoyarlo manifestando la tristeza de esta partida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin)

Puede interesarle J Balvin me gusta el pollo y Rio recibe mejores regalos

Lee más noticias de entretenimiento