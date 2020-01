¿Lo haría igual de bien? Xavi Hernández, el de más opciones para ser nuevo técnico del Barcelona

Luego de que se conociera sobre una reunión entre los dirigentes del Barcelona y el exjugador, y ahora técnico, Xavi Hernández, en Doha, se comenzó a especular con el posible regreso del jugador catalán al club, pero desde la raya, en reemplazo de Ernesto Valverde, quien tendría los días contados en la institución.

La situación fue confirmada por el técnico, quien en rueda de prensa indicó detalles de la reunión: “Abidal es mi amigo. Me he reunido muchas veces con él. No puedo cambiar nada. Respeto al Barcelona, respeto a Valverde y respeto mi contrato. Estoy haciendo aquí mi trabajo. He estado focalizado en la semifinal y ahora pienso en la final. Estoy muy contento con ello y con entrenar al Al-Sadd. Tengo mucho respeto por este club. No puedo decir nada más”.

Además, no negó su deseo de llegar en algún momento al banquillo del equipo del cual es hincha: “No puedo esconder que mi sueño es entrenar al Barcelona. Lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas. Todo el mundo lo sabe. Soy hincha del Barcelona, está en mi corazón y sí es uno de mis sueños, pero estoy enfocado en Al-Sadd”.

Ahora, con los nefastos resultados del club, se podría dar el paso de Xavi al banquillo ‘culé’, sin embargo hay quienes piensan que sería a mitad de año, cuando la temporada acabe.