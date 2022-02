¡Viejo verde! Lo buscaban por abusar de su propia nieta

La Policía reportó la captura de un sujeto de Chigorodó (Antioquia), que era acusado de violar a su propia nieta, una niña de 13 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, el hombre de 54 años de edad, era solicitado por el Juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Montería, por el delito de acceso carnal violento.

El capturado, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante.

