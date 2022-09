Llegó la política de la vida

in

En esta última semana se supo que muy pronto tendremos radicada la reforma política en el Congreso. Ha sido una de las banderas de campaña del hoy Presidente Petro, ahora muy pronto el texto final será llevado para que el Congreso comience a debatirlo. Lo interesante es que ya se tiene un borrador de lo que sería este Proyecto de Acto Legislativo. En estas breves líneas quiero exponer lo que serían los puntos claves que introduciría esta iniciativa, no sin antes mencionar que recibo con entusiasmo y expectativa la posibilidad de abrir nuevos escenarios para que la democracia se amplié mucho más en nuestro país, para que no sea un ejercicio exclusivo de algunos privilegiados.

Con esta reforma habrá un gran revolcón en las formas de hacer política y en lo que tiene que ver con las reglas del juego de lo electoral. Por ejemplo, los partidos y movimientos deberán fortalecer su democracia interna y sus mecanismos de elección de las candidaturas a la hora de configurar sus listas, con las nuevas modificaciones se buscaría que las listas sean cerradas y además garantizar paridad entre hombres y mujeres. Esto es importante, ya que permite equidad en la conformación de las listas, por otro lado; la lista cerrada posibilita trabajar de manera unificada y evitar gastos ostentosos de muchos candidatos. Es decir, disminuye la probabilidad de una competencia desequilibrada y posibles casos de corrupción en la financiación de campañas políticas.

En esta misma línea se propone que las campañas sean financiadas exclusivamente por el Estado. Se pretende más transparencia en el manejo de los recursos en estas contiendas electorales. Vamos a cerrarle la puerta a los apostadores que ponen grandes cantidades de dinero para subir un político que representa los intereses de un grupo particular o de un privado. No podemos continuar eligiendo a personas que solo representan unos intereses individuales y no trabajan por la garantía de derechos de la mayoría.

También con la finalidad de ampliar significativamente el derecho a elegir y ser elegido. Se propone disminuir la edad de treinta a veinticinco años para ser Senador o Senadora de la República. Y en el caso de Representante a la Cámara se reduciría la edad de veinticinco a dieciocho años para aspirar a una elección en esta corporación. Esto es una muestra de que el futuro es de la juventud, los jóvenes han demostrado determinación para trabajar de manera efectiva en el cambio político que necesita el país; el triunfo del Pacto Histórico se le debe en gran medida a la participación decidida de estas nuevas generaciones.

Ya en el aspecto de los frenos y controles en el sistema político. Se buscará crear una Corte Electoral autónoma que resolvería los conflictos de derecho electoral con mayor agilidad. Sería una Corte compuesta por cinco miembros que deberán tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta corte será más rápida y gozará de mayor imparcialidad y efectividad con respecto a las funciones que actualmente viene desempeñando el Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, se prohíbe que los órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría puedan suspender o limitar los derechos políticos de quienes hayan sido elegidos popularmente, sin que previamente haya un fallo judicial. Una modificación urgente, ya vimos lo que ocurrió en las pasadas elecciones con la procuradora suspendiendo alcaldes sin ningún fundamento judicial, solo por interpretaciones subjetivas, ya es hora de ponerle freno a estas funciones desmedidas de la Procuraduría y Contraloría.

Estos son los puntos que considero más claves de la reforma política que se tramitará en pocos días en el Congreso, al parecer se radicaría el lunes 4 de septiembre. Aquí estaremos muy dispuestos a trabajar, para defenderla y aprobarla, con el objetivo de que la democracia tenga más apertura y se garantice en todos los aspectos la práctica de la política de la vida.