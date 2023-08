Lizzo envuelta en escándalo por sus bailarinas

La cantante Lizzo, se encuentra en un huracán mediático por parte de sus bailarinas, quienes la acusan de sacarlas por diferentes razones y una ella por que subieron de peso.

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, bailarinas de la cantante Lizzo, están acusándola que sufrieron acoso laboral por diferentes circunstancias pero una de ellas, fue más allá y le dijo al portal TMZ, que «la sacaron por engordar«. Para colmo el equipo de la cantante anotó que «por desordenes alimenticios debían prescindir de sus servicios» y no continuar en sus shows. Las jóvenes han querido ir más allá y hablar con NBC para reafirmar que fueron sacadas por por acoso sexual, bodyshaming y creación de un ambiente laboral hostil e irán hasta las últimas consecuencias y demandarla más que dejar solo una nota en medios.

DETALLES DE SU DENUNCIA EN TMZ

#Lizzo's former backup dancers, Arianna Davis and Crystal Williams, joined us on 'TMZ Live' and told us about their experiences working under the singer. https://t.co/uiFRAgEEky pic.twitter.com/mVBhkWClzs

— TMZ (@TMZ) August 2, 2023