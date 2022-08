Este lunes, 22 de agosto, Manchester United fue fuerte en casa y se quedó con la victoria tras superar 2-1 a Liverpool por la fecha 3 de la Liga Premier.

Los dirigidos por Jürgen Klopp no tuvieron el mejor de los encuentros y perdieron el invicto de 21 jornadas que tenían en el torneo inglés.

Le puede interesar

Cabe mencionar que los ‘Reds’ no perdían desde el pasado 28 de diciembre del 2021, cuando no pudieron con el Leicester City (1-0).

Así las cosas, Manchester consiguió su primer triunfo de la temporada.

Man Utd survive Liverpool’s late fightback and earn their first win under Erik ten Hag 👏#MUNLIV pic.twitter.com/deNCYrr2YQ

— Premier League (@premierleague) August 22, 2022