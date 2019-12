Medios locales como ‘Lo sé todo’ afirman que Lina Tejeiro y Norman Capuozzo terminaron su relación basados en que ya no se dan likes en Instagram y se les dejó de ver juntos incluso en la visita del venezolano a Colombia.

Medio Colombia fue feliz con la noticia del nuevo amor de Lina con el empresario venezolano, con quien se empezó a ver muy enamorada en postales hermosas de sus viajes por Europa y sus encuentros en lugares paradisíacos del Caribe.

Sin embargo, los presentadores de ‘Lo sé todo’ afirman que este idilio de amor habría terminado, pues ya no se muestran juntos en redes, Lina ya no le regala likes a Norman y él habría asistido a un retiro espiritual en Santander y al parecer no se habría visto con la actriz.

Todos estos asuntos alimentaron el rumor de separación, sin embargo, cabe resaltar que la pareja se reunió a finales de noviembre para armar la Navidad y quizás no han coincidido en agendas para poderse ver después de eso, pues bien se sabe que Lina está en plenas grabaciones de una nueva serie y Norman viaja mucho haciendo negocios con deportistas.