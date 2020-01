Lina Tejeiro se despachó contra los que dicen que es “arrogante” por no tomarse fotos con sus fans

La actriz Lina Tejeiro le respondió a quienes la criticaron cuando ella contó una anécdota con una seguidora, a quien lo le quiso dar una foto.

Fue la misma Lina la que contó en sus historias de Instagram lo que sucedió. Una seguidora se le acercó a Lina y le pidió una foto con ella sin decirle “por favor”, motivo por el cual Tejeiro se negó a hacerse la selfie con dicha mujer y esta se molestó.

Luego de que la actriz contara la historia, algunos de sus fanáticos la empezaron a criticar, tildándola de “arrogante” y “mala gente”, por lo que ella tuvo que salir en su defensa. “La mayoría me da la razón, y creo que los que me dan la razón es porque nos enseñaron a pedir el favor ante cualquier cosa que queramos —yo siempre digo: ‘Por favor, me das agua. Por favor, me das. Por favor, me dices’. Siempre utilizo esa palabra porque me parece primordial; es educación—. Pero hay otros que están enojados conmigo por la respuesta que le di a la señora porque, según ellos, fui muy arrogante. ¡Perdónenme, pero una cosa es: ‘Me da una foto’, a ‘me hace el favor y me da una foto’! Siento que los que se enojaron son los que son mal educados”, expresó Lina.

Incluso, Tejeiro usó un ejemplo común para que sus fanáticos entiendan mejor cómo deben abordarla en caso de que quiera una foto o un autógrafo. “Un ejemplo similar es con un mesero, cuando uno va a un restaurante y dice: ‘Tráigame agua’, a decirle: ‘Hágame el favor y me trae un vaso con agua’. Es distinto, porque una cosa es pedir el favor y otra dar la orden. El mesero trabaja para el restaurante, más no es su empleado. Yo soy figura pública, pero no soy la empleada de nadie. Entonces, es más lindo cuando piden el favor, que cuando dan una orden. ¡Respeto! ¡A eso le llamo respeto!”, declaró.