FOTOS. Shakira no se queda es con nada: Ella es Lili Melgar, la mujer a quien le dedicó ‘El jefe’

Shakira estrenó su nueva canción ‘El Jefe’, y en pocas horas consigue millones de reproducciones, esto, por su pegajoso ritmo al estilo mexicano y por la gran directa que echa, donde hace referencia a la defensa de quien era la niñera de sus hijos.

Este espectacular tema, como lo han calificado muchos de sus fans, fue realizado junto al grupo mexicano Fuerza Regida, y tocan el tema de la explotación laboral y los abusos que viven tantos latinoamericanos a causa de algunos jefes.

“Tengo un jefe de mier…, que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, el muy hijo de p…”

Y es que sí, está canción fue escrita para Lili Melgar, a quién Shakira bien mencionó en el video y la cuál también apareció. Esto, al parecer para sacarse una ‘espinita’ más contra su ex y su familia.

¿Quién es Lili Melgar?

En el video de ‘El Jefe’, Lili Melgar, es la mujer que aparece con los brazos en su cintura y una mirada retadora ante la cámara.

Misma mujer que era la niñera de Sasha y Milán desde que eran unos bebés, pues en varias imágenes que se difunden ahora en redes se le puede ver haciendo esta tarea al lado de Shakira.

¿Por qué se la dedica?

Según lo que se ha difundido, Lili Melgar habría sido despedida por Piqué, luego de conocer un ‘detallito’ que tuvo que ver con la separación de los famosos.

Además la misma hija de Lili Melgar, confirmó en redes que pesé a esto, su mamá trabaja de nuevo con Shakira, pues la cantante, la habría buscando para pagarle lo que Piqué no le dio y contratarla de nuevo.

