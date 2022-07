Ordenan la libertad para el cantante Freddy Burbano

En las últimas horas se conoció que el cantante de música popular, Freddy Burbano fue dejado en libertad.

La jueza 33 de garantías ordenó la libertad para el cantante Freddy Burbano. El hombre es vinculado por protagonizar un accidente vial en el cual, murió una joven de 21 años de edad.

De acuerdo con información preliminar, un juez dejó en libertad al cantante mientras avanza el proceso por la muerte de Karen Molina Luna, en medio de un accidente.

Dicen que la Fiscalía no mostró las pruebas necesarias para que tenga medida de aseguramiento.

El artista ya fue imputado por el delito de homicidio con dolo eventual

“El conductor del taxi señala al conductor del vehículo particular, al imputado aquí presente, como la persona que pasó el semáforo en rojo. Ella [testigo] qué dice, que le siente un aliento alcohólico, él no se deja hacer una prueba de alcoholemia y entonces aquí también tengo que contestar al defensor que es que ‘no hay siquiera una prueba de alcholemia’, claro doctor, no la puede haber porque el señor no la permitió”, detalló la jueza.

Recordemos que el pasado fin de semana, el cantante Freddy Burbano estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Bogotá en el que murió una joven.