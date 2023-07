in

La conocida influencer Lele Pons publicó un video con el que dejó claro porque aún no es mamá, y es que sale cargado una bebé que le hizo una ‘mala jugada’ mientras que estaban ‘diviertiendo’.

Lele Pons publicó un video en el que sale con una bebé en brazos, al parecer, la pequeña había acabo de tomar tetero y la vómito. Presumen que la niña le tiró todo el vomito en la cara por los fuertes movimientos que le hizo en el ‘aire’.

“No estoy lista para esto mie…”, dice el escrito que acompañó el video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Tengo 3 hijos y NUNCA me vomitaron así, estás salada”, “El aprendizaje aquí es: NO sacudir a un bebé”, “Cuando uno dice no quiero es cuando más los desea”, “Me voy yo también en vomitó”, “Eso es muy común en los bebés lactados con fórmula”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

