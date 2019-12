Le preguntaron al Pibe por Teo y la tricolor: “si al técnico no le gusta, se jodió”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama asistió al partido de la final de ida de la Liga Águila II en Barranquilla, ahí dio impresiones sobre el presente futbolero del país.

Al respecto, habló sobre el presente del delantero del Junior Teo Gutiérrez.

Sobre el particular dijo que: “al técnico no le gusta, si al técnico no le gusta, se jodió (…) no le gusta ‘Teo’, no le gusta Juan Fernando, no le gusta James”.

“Yo con él tampoco jugaría. Yo tuve suerte que me encontré a Maturana en el camino, porque si no no jugará con ninguno. Es más de correr que de pensar”, remarcó el histórico jugador de la tricolor.