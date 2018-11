Le dio con una varilla, el “inhumano” que habría matado al pequeño de 3 años

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla entregó para medios de comunicación, detalles sobre el homicidio de un pequeño de tan solo 3 años de edad, durante el pasado sábado 17 de noviembre en Soledad.

“Es un drama que vive una familia venezolana. La madre tiene cuatro hijos y se encuentra en estado de embarazo”, detalló el comandante en rueda de prensa

“El padrastro ya había golpeado al niño en varias ocasiones. Ayer (sábado) nuevamente lo hizo y lo dejó inconsciente. El menor es llevado por familiares cercanos al hospital Materno Infantil de Soledad, donde la gravedad de las heridas le causa un shock que le cegó la vida”, dijo Botero Coy.

Indicó que los vecinos alertaron a las autoridades por los maltratos que recibía el pequeño, sin embargo, cuando llegaron al lugar ya el niño estaba grave en el hospital. Al llegar, y proceder con la captura encontraron al sujeto de nacionalidad venezolana, consumiendo droga y bajo el efecto de esta.

“En un hecho de intolerancia y bajo los efectos de drogas alucinógenas y alcohol, agredió al niño, causándole la muerte”, afirmó el general, quien catalogó el caso como “inhumano”. También, dijo que este sujeto aceptó lo que había hecho y dijo que el niño “lo había sacado de casillas.

“La madre del menor asesinado intentó salvar al padrastro, diciendo que los hechos no habían ocurrido de esa manera, pero luego terminó diciendo la verdad”, puntualizó el oficial.

Sin embargo, la madre del pequeño dijo para noticias RCN: “Esto es muy doloroso. Yo le dije que esta relación se terminaba y me fui con mis otros dos hijos a buscar una pieza, pero cuando regresé de nuevo a la casa, el niño no me respondía. A mi pequeño lo llevaron al hospital pero ya estaba muerto”.