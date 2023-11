in

En un video Laura Tobón expresa que «no se comparen con ella» reflexión que hizo la modelo, presentadora y periodista por redes a seguidores.

Catalogada como una celebridad en las redes, Laura Tobón «estalló en las redes»con un video para decirle a los seguidores y «influencers» que no se comparen con ella y que «no es igual a ellos» y menos que la confundan debido a sus contenidos. Para ella cada imagen, post, video, textos y otros son debidamente trabajados y nada es al azar. En su reflexión y palabras deja claro : “detrás de cada foto, detrás de cada video, hay una historia. Ese momento está curado y pensado, son pedacitos de realidad (…) la vida de nosotros, las personas públicas, es mucho sobre cómo nos vemos, por tanto, tenemos que invertirle mucho más a ese tema”. Sumado a esto es claro que la inversión también se hace y vale al tener «entrenadores, dermatólogos, esteticistas, de todo para verse bien». Algo que hace diariamente de forma exhaustiva por lo que compararse con ella «no es bueno ni es real«. En resumen lo que quiere es que entiendan que es un trabajo «no se comparen con todo lo que ven en redes sociales a la larga, no es tan real como parece».

VIDEO LAURA TOBÓN «NO SE COMPAREN CONMIGO»

@laura_tobon El video que yo necesité ver, pero que nunca vi. Vean hasta el final. Los leo ❤️ ♬ sonido original – Laura Tobon

El Dato: El mensaje que ha llegado a un millón de personas tiene la más importante reflexión: «la vida perfecta que se ve en las imágenes de influencers es producto de mucho esfuerzo y de mucha inversión económica«. Un motivo para aquellos que piensan que esa es la vida soñada. Ser generadores de contenidos es algo serio.

