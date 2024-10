Las Joyas de Maluma «Blin Blin» Musical

Resumen: Maluma no solo fue un espectador destacado en la final de la Copa, animando a la Selección Colombia, sino que también captó la atención de los medios internacionales por su look y sus "joyas blin blin". Estaba vestido con la camiseta de la selección junto a otras celebridades, y sus accesorios llamaron la atención por su ostentosidad, que forman parte de su nuevo proyecto musical. Particularmente, Maluma lucía un cassette de accesorios de diamantes, que él mismo mencionó en Instagram como una pieza única ("1 OF 1") creada en colaboración con diseñadores de la línea de relojes "Jacob & Co", liderada por Jacob y su hijo Benjamin Arabov, conocidos en España. Según la revista People, Benjamin Arabov diseñó el nuevo reloj que Maluma llevaba, reflejando así su gusto por coleccionar diseños exclusivos y su pasión por la moda. Estas joyas y accesorios no solo son elementos de moda para Maluma, sino que también están vinculados con su música, en particular con su trabajo junto a Blessd, que rinde homenaje a las calles de Medellín, su ciudad natal.