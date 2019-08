Landa confesó cuál era el conflicto que existía con Nairo en el equipo Movistar

El ciclista español, Mikel Landa, concedió su primera entrevista tras la confirmación de su fichaje por el equipo Bahrain-Merida, en esta confesó cuál era el conflicto que existía con Nairo Quintana en el Movistar, declarando que tienen buena relación pero las circunstancias deportivas dificultaron todo.

El ciclista aseguró que “con Nairo tengo una buena relación, como el resto de compañeros, pero el problema ha sido la coincidencia de objetivos dentro de un mismo grupo deportivo y es muy difícil gestionar eso”, refiriéndose de esta manera al pasado Tour de Francia, donde el equipo los llevó a ambos como principales corredores del equipo, además de Alejandro Valverde.

Agregando que “para los compañeros es una paliza tener que cubrirnos a los tres y para mí es complicado jugar mis bazas sin perjudicar a Nairo, en este caso, o viceversa. Es muy complicado y se ha hecho como se ha podido”.

Por este mismo motivo se siente ilusionado de ser parte de su nuevo equipo: “creo que se va a formar un buen grupo y necesito un equipo que me arrope, que esté al cien por cien para mí, creo que me he ganado la oportunidad de liderar un equipo”.

Por su parte el colombiano también ha reconocido que su salida del Movistar se da en parte a la misma situación, en la búsqueda de un equipo en el que pueda ser el máximo líder donde pueda tener el apoyo de todos sus compañeros.