Lady Gaga preguntó ¿qué es Fortnite? y hasta Pornhub le resolvió la duda

La cantante y actriz Lady Gaga sucumbió al interés de preguntar por la tendencia de los últimos días en las redes sociales y obtuvo cientos de miles de respuestas.

Gaga preguntó a través de trino: ¿Qué era eso de «fortnight»? y obtuvo respuestas de Netflix, Mixer, Ninja o Pornhub.

Su tuit acumula más de 800.000 likes y sigue sumando, eso sí, hay que aclararle que no es Fortnight, es Fortnite.

The good news is it won't take us two weeks to answer. https://t.co/EWPU13kKP2

— Dictionary.com (@Dictionarycom) 15 de octubre de 2019