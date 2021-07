VIDEO: «No la he pagado» Presunto ladrón ruega a la comunidad que no le quemen la moto

En video quedó registrado el momento en que un presunto ladrón rodeado de uniformados de la Policía, suplica a la comunidad que no le quemen su motocicleta.

Según informó la página Noticias de Popayán y el Cauca, el hecho se presentó en el barrio Villa Occidente de Popayán, donde al parecer, la comunidad habría capturado en flagrancia al hombre, y como un método de «escarmiento» le quemaron la moto.

«Colabórame, por favor, colabórame que yo no he pagado mi motico, no la he pagado, no la he pagado”, suplica el sujeto casi en medio de lágrimas.

Pese a las súplicas del hombre, la comunidad continúa firme en su determinación de quemar el vehículo. “Nada, nada, que la quemen, que la quemen”, señala uno de los ciudadanos.

No se sabe qué ocurrió finalmente con el hombre, sin embargo, se cree que fue arrestado por los oficiales que se encontraban reteniéndolo.

Así le quemaron la moto al presunto ladrón

