«Mi papá me va a pegar», decía presunto ladrón que se quedó atrapado en la reja de la casa que pretendía robar

Todo sucedió en Posadas, Argentina, allí, fue grabado un joven de 17 años de edad que quedó colgado de una reja de la casa a la que pretendía hurtar.

«Mi papá me va a pegar (…) me duelen mucho las piernas, ya no puedo aguantar, por favor», suplicaba el joven, pero el hombre, quien sería el propietario de la casa no le tuvo clemencia y allí lo dejó, le dijo, «ahora que llegue la Policía, aguante».

Mientras el joven lloraba y un perro le ladraba, el hombre que iba a ser la víctima del robo, grababa todo.

El menor de edad que se le enredó el pantalón el reja, cuando intentaba escapar, estaría bajo los efectos del alcohol. Medios de comunicación indicaron que cerca al lugar de los hechos encontraron un carro abandonado con botellas de licor que sería del padre del joven señalado como ladrón.

