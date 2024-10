Ladrón «devuelve areta a Maluma» 11 años después y lo hace de forma estratégica para promocionar su próximo robo.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

Berlín el hombre de la Casa de Papel quien es considerado «un ladrón astuto«, le hizo una llamada a Maluma para devolver lo que tomó 11 años atrás: su arete. Todo comenzó en un en vivo de Noticias RCN donde al «Pequeño Gigante» cómo se hacía llamar Maluma en ese entonces entrevistaban por parte de una periodista que destacaba que era «un artista muy querido por todos». Para sorpresa de cantante en un abrir y cerrar de ojos le roban o mejor le arrancan una areta en medio de la entrevista. «Una mano misteriosa» ante miles de televidentes hace el trabajo profesional. Sorprendido Maluma atina a decir «Hey hey me robaron la areta«.

Video del Robo de la Areta de Maluma hace 11 años

Netflix resuelve misterio del robo de la areta de Maluma

Pasaron 11 años para que en una llamada auspiciada por Netflix, se resolviera el misterio del robo de la areta. En video que circula en redes, Maluma, explica que ha recibido unas llamadas de un número que no conoce. Para sorpresa la «videollamada» hace Berlín y al decirle «Hola Maluma … ¿te acuerdas de esto?». El cantante se sorprende y se da cuenta que el ladrón de bancos confiesa su robo. Con la etiqueta «después de 11 años el ladrón no podría ser otro que Berlín» le dice que lo hizo por amor y conquistar a una mujer. Para sorpresa, Maluma no la quiere devuelta por el trauma vivido y «el ladrón dice que se la queda en honor al nombre de su hija porque su próximo robo será en París«. Hasta el cantante le pide que «le avise para formar parte de su banda».

URGENTE

Apareció LA ARETA de @maluma después 11 años El ladrón no podría ser otro que Berlín. pic.twitter.com/Dvlp53vtWs — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 29, 2023

Lee más noticias de entretenimiento