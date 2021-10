Con un ladrillo unos delincuentes atacaron de forma brutal a un adulto mayor, todo por robarle.

Los hechos se registraron días atrás en vía pública del municipio de San Gil, Santander, donde el adulto mayor fue atacado.

Lo atacaron con un ladrillo, por la espalda

Sobre los hechos la víctima, quien es conocido artista, narró que él estaba caminando por la calle cuando fue abordado por los criminales.

“Me estaban esperando acá arriba y ellos primero me ofrecieron droga, yo les dije que no compraba esa vaina, y me fui, pero cuando me di cuenta uno de esos me pegó con un ladrillo en la cabeza”, relató el pintor sangileño.

“Lo último que recuerdo es que estaba sangrando en el piso (…) Pido a las autoridades que hagan algo por la seguridad, deben hacer las investigaciones correspondientes”, dijo.

#Detalles | Recuperado y pidiendo la ayuda de sus paisanos de San Gil se encuentra el artista Juan Rivera, quien el pasado fin de semana fue golpeado por un grupo de venezolanos por robarle su teléfono celular. @GobdeSantander pic.twitter.com/iqoXB53iSw — Oro Noticias (@oronoticias_tv) October 9, 2021

