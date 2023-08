VIDEO. Más grandes y carnosos, así le quedaron los labios a Ana Karina Soto tras procedimiento

Por medio de sus estados de Instagram, la presentadora Ana Karina Soto le contó a sus seguidores que se sometió a tratamiento en los labios. Además, mostró cómo le quedaron tras el ‘retoquito’.

“Ustedes se preguntarán qué me pasó, si fue que se me partió un diente o qué… no señores. Resulta que me voy a hacer micropigmentación de labios”, afirmó la presentadora.

Ana Karina Soto anunció que se hizo el tratamiento en un centro especializado para perfilar sus labios y que estos se vean más grandes y carnosos.

