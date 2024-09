Un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación, en especial a la vice fiscal Martha Mancera, hizo la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez, al señalar que están afectando el orden constitucional y legal, profiriendo acusaciones contra el Presidente de la República.

Al recordar el artículo 115 de la Constitución Política, Flórez señala que desde la Fiscalía se desconoce que el Presidente de la República es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, máxima autoridad político administrativa y representante Legal de la Nación, además de Comandante de las Fuerzas Armadas, y se arroga competencias exclusivas del Congreso de la República.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

La Congresista insiste en que las acusaciones proferidas por la vice fiscal Martha Mancera, según su parecer, se advierten como una cortina de humo para ocultar los garves señalamientos que pesan sobre la entidad, a propósito de denuncias sobre irregularidades y presuntos delitos cometidos por algunos de sus funcionarios en el puerto de Buenaventura.

“Las acusaciones que ha hecho la señora vice Fiscal, Martha Mancera, contra el Presidente de la República que, a todas luces, parece una cortina de humo para ocultar las denuncias sobre investigadores, miembros de la Fiscalía, que han denunciado situaciones muy complejas en Buenaventura, en las que involucran a la vice fiscal Mancera y que se sienten perseguidos y amenazados por hacer su trabajo investigativo”, dice la senadora Gloria Flórez.

Además, subraya la congresista del Pacto Histórico, la segunda al mando de la Fiscalía excede sus competencias al acusar al Jefe de Estado de amparar a delincuentes, desconociendo que esa facultad es exclusiva y excluyente del Congreso de la República, la Cámara para investigar y el Senado para acusar.

“La vice fiscal Mancera acusa al Presidente de la República de amparar al narcotráfico, omite una información que es vital en el proceso de paz, manipula la información y, los más grave, es que está alterando el orden constitucional y legal, afectando democráticamente al Estado, porque la Fiscalía no es el órgano que esté encargado de acusar o investigar al Presidente de la República”, explica Gloria Flórez.

E insiste: “hay un abuso de poder por parte de la Vice Fiscal y de la Fiscalía General de la Nación que lamentamos profundamente, afecta de manera sensible la estructura democrática del Estado; no es la Vice Fiscal la que debe acusar al Presidente de la República, no tiene porqué usar su investidura para crear una cortina de humo frente a las graves acusaciones que hoy pesan sobre la Fiscalía, aquí hacemos respetar no solo al Congreso de la República sino, también, al Presidente de la República, nuestro presidente, que representa la máxima autoridad del Estado”, puntualizó la senadora Gloria Flórez.

Más noticias de Política