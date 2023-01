Con recorridos por las comunas 4 -Aranjuez, 10 -La Candelaria y 1 -Popular, la Alcaldía de Medellín inició la búsqueda activa de la población en edad escolar que aún no se encuentra matriculada en el sistema educativo de la ciudad.

La Tropa de la Educación es la encargada, en las visitas territoriales, de gestionar los cupos y la matrícula en las 229 instituciones adscritas al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Secretaría de Educación llegará con esta estrategia, en los próximos días, a los barrios de las comunas Doce de Octubre (23 de enero), San Javier (25 de enero), Castilla (27 de enero), Santa Cruz (30 de enero), Manrique (1 de febrero), Villa Hermosa (3 de febrero) y Robledo (6 de febrero).

De esta manera, se programarán los recorridos hasta llegar a las demás comunas y corregimientos, para así facilitar el acceso a la educación.

“Estamos en matrículas en todas las instituciones educativas de Medellín. Hay cupos disponibles en muchas instituciones educativas, así que a matricularse, a estar pendientes de la Tropa de la Educación que está recorriendo cada una de las comunas y corregimientos. Seguimos haciendo la Transformación Educativa en Medellín.”, expresó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

Según el más reciente reporte del Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT-, en los establecimientos educativos del Distrito hay registrados efectivamente 385.313 estudiantes, de los cuales 54.423 estudian bajo el modelo educativo de Jornada Única, y en la estrategia Caminar en Secundaria hay 1.981 alumnos.

“Me pareció muy bueno. Hasta me sorprendí porque es que eso casi no se ve. Se ve de todo, menos que salgan a buscar a quienes quieren estudiar. Me parece muy importante y me gustó mucho. Esto es muy importante para la educación y para que los niños sean grandes personas”, manifestó Andrea Milena Rojas Berrío, habitante de Medellín.

La Administración Distrital avanza en la universalización de la Media Técnica que ya está en 206 instituciones educativas oficiales, mientras que en 184 planteles se implementa la Jornada Única y en otros 52 está el programa Caminar en Secundaria el cual tiene como objetivo nivelar a los estudiantes que están en extraedad.

Todas estas estrategias están orientadas a fortalecer la calidad educativa y cumplir con el Plan de Desarrollo Medellín Futuro.

Adicionalmente la Secretaría de Educación Distrital adelanta la campaña Re-Útiles con la que busca recolectar útiles escolares en buen estado que las personas tengan en sus hogares, tales como bolsos, cuadernos, cartucheras, colores, pinturas, plastilina, lápices y lapiceros, entre otros.

Por eso se hizo el llamado a la comunidad que deseen donar, para que lleve los elementos hasta el 26 de enero, al primer piso del edificio Carré ubicado en la carrera 52 #44B-17.

