La Tierra podría recibir el impacto de una tormenta geomagnética

A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SWPC) alertó el impacto este jueves 2 de septiembre de una tormenta geomagnética, también conocida como tormenta solar, grado G2, contra el planeta.

Este nuevo fenómeno astronómico podría impactar con la Tierra por lo que Internet podrían verse afectadas dependiendo de la magnitud del evento.

Según la alerta del SWPC, el 28 de agosto se observaron explosiones y erupciones solares que generarán dicha tormenta geomagnética cuyos efectos, débiles y menores, se esperan entre el 1 y 2 de septiembre en la Tierra. Por años la ciencia ha alertado de la gravedad de un fenómeno mayor de este tipo.

Expertos han manifestado que la tormenta geomagnética nivel G5 podría dejarnos sin internet a nivel global. Además podría afectar el suministro de energía.

Two CMEs that departed the Sun on 28 Aug have been modeled. Results are not entirely conclusive, but there is a possibility they could effect Earth 01-02 Sep. If they materialize, the potential for G1-G2 storm conditions exists. Stay properly informed at https://t.co/YLUbTRM02y pic.twitter.com/PaaEtTsWYV

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) August 31, 2021