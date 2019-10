La tía de la cantante Jessie Reyez ¡TIENE VISA! La embajada de Canadá en Colombia respondió

El pasado sábado Minuto 30 hizo eco del pedido de la cantante Jessie Reyez en Twitter, en el que pedía ayuda a la embajada de Canadá en Colombia con el proceso de visado de su tía, para que pudiera asistir al funeral de la hermana de ella en el país norteamericano.

Reyez agotó todos los recursos que tenía para cumplir la última voluntad de su tía fallecida, que la hermana de ella pudiera estar en su funeral. Había hecho todo lo posible por sacar la visa, pero no había dado resultado, sin embargo, con la ayuda de las redes sociales se pudo conocer que el trámite sí se estaba gestionando.

La embajada de Canadá en Colombia le respondió a Reyez el pedido de la visa de su tía y aseguró que se gestionó como “urgente” para que se emitiera el documento lo más rápido posible. También afirmó que contactaron a doña Doris Victoria Escobar para que estuviera al tanto del proceso y así pudiera volar al funeral.

Hi @Jessiereyez

Given that the visa was initially processed as urgent, your relative was able to pick up her passport last Friday.

Our condolences to you and your family. @minuto30com https://t.co/NRzPGsT3G1

— Canadá en Colombia (@CanadayColombia) October 21, 2019