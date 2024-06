En la mañana de este jueves (29 de febrero) el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció la tasa de desempleo para el mes de enero de 2024, se ubicó en 12,7%.

La cifra es superior al dato de diciembre de 2023

En 2024, para el total nacional la tasa de desocupación para los hombres fue del 10,4 % y para las mujeres del 15,9 %, lo que equivale a una brecha de 5,5 puntos porcentuales.

Para el total de 13 ciudades y A.M., la brecha fue de 2 puntos porcentuales.

Es de anotar que en diciembre de 2023, la tasa de desocupación en el total nacional fue de 10,0 %.

Según la entidad, la población ocupada creció en 2,5%, lo que representa cerca de 533 mil personas más que consiguieron empleo el mes pasado, con una reducción de 220 mil personas desocupadas frente al mismo mes de 2023.

El pasado mes de enero el número de personas ocupadas en todo el país fue de 22 millones; 39’859.000 personas en edad de trabajar, y 3’193.000 personas desocupadas.

Las ramas que más aportaron a la variación positiva de población ocupada fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,1 puntos porcentuales); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (0,8 p.p.) e Industrias manufactureras (0,5 p.p.).

Para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas (Bogotá, Medellín A.M., Cali A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M., Manizales A.M., Pereira A.M., Cúcuta A.M., Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio), la desocupación llegó a 12,4% en el primer mes de este año, que representa una disminución de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (14,5%).

La tasa global de participación se ubicó en 65,9% para las mismas ciudades, mientras que en enero de 2023 fue 65,5%. En las mismas 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de ocupación fue 57,7% en enero de 2024, lo que representó un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2023 (56,0%).

