VIDEO. ¿La suplantaron? Ana Karina pide ayuda por deuda en la que aparece su nombre

Por medio de sus estados de Instagram la presentadora Ana Karina Soto contó el drama que está viviendo por cuenta de ‘una empresa que la tiene reportada’, pero ella dice no haber tenido contacto ni conocer la procedencia de la deuda.

“Necesito pedirles un favor; Urgente, urgente, urgente. Imagínense que estoy solicitando un préstamo, con mi hermano, ustedes saben que a uno le hacen un estudio. Y aparezco reportada por una empresa (…) No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, no le debo un peso a esa empresa, según yo…”, detalló la presentadora colombiana.

“Según ellos, me tiene reportada”, dijo la presentadora, por lo que pidió ayuda para contactar a la empresa. Al parecer, llama a los números de contacto pero nadie le responde.

“Que esa empresa sea la que maneje estas marcas tan serias, en el mercado, y que uno no tenga a dónde contactarse, a dónde comunicarse, para que den una explicación… Que me escriban por interno, para ver si puedo solucionar este ‘chicharrón’”.

Ana Karina Soto está reportada en reconocida empresa de belleza