Dwayne Johnson, «La Rocka» el actor y luchador de Hollywood es tendencia al ser el nuevo miembro de su Consejo de Administración de TKO filial de la WWE.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Con el escándalo y renuncia de Vince McMahon, exdirector ejecutivo de la WWE todo parecía triste. La grata noticia es que «The Rock» llega al Consejo de la WWE. «Para aportar décadas de experiencia en el showbiz en vivo y los deportes«. No solo como luchador sino como visionario de lo que quieren los fans. Al recibir este nombramiento, la Rocka, recordo: «Mi abuelo, Peter Maivia, y mi padre, Rocky ‘Soulman’ Johnson, nunca habrían pensado que llegaría este día. Por eso, me siento muy honrado de poder sentarme a una mesa que tiene décadas de historia y un legado familiar para mí. Una mesa que mi familia ayudó a construir. Formando parte del Consejo de Administración de TKO y asumir la plena propiedad de mi nombre, The Rock, que no sólo no tiene precedentes, sino que es increíblemente inspirador, ya que mi alocada vida está cerrando el círculo». Expresó la Rocka con aplausos y millones de comentarios de fanáticos que saben que es pionero de este deporte. Un conocedor de la lucha libre y en el showbiz deportivo

La acción en la WWE



El aporte de la Rocka

Rondan muchas noticias como que «Netflix quiere quedarse con las transmisiones en una multimillonaria negociación» que aún no se confirma. Así que este sería el primer gran paso al leer el comunicado de WWE /TKO. El cual define que la Rocka como idóneo para la transformación. Por su «amplia cartera de negocios, que incluye Seven Bucks Productions, Teremana Tequila, ZOA Energy, Project Rock, y la recientemente combinada liga de fútbol americano (UFL). Donde Johnson tiene una importante experiencia en la identificación y conocimientos de derechos de medios generadores de ingresos, eventos en vivo, patrocinios, licencias y oportunidades en medios sociales.

El nombramiento de The Rock refleja el compromiso de TKO de ofrecer valor a largo plazo y un sólido rendimiento a los accionistas a través de iniciativas estratégicas de crecimiento tanto en la UFC como en WWE«.

Lee más noticias de entretenimiento.