El Presidente Gustavo Petro reaccionó al video de la captura de su hijo Nicolás Petro, en el que aparece desnudo junto a su esposa Laura Ojeda, quien en ese momento estaba embarazada.

El video fue publicado por Semana y ocasionó que la Fiscalía iniciara una investigación para determinar quién filtró el video grabado por agentes del CTI de la Fiscalía.

En medio de un discurso del Jefe de Estado en Cali, dijo: “¿Qué les molesta si el niño puede ir sano a la escuela como dice la canción? ¿Por qué les pesa tanto? ¿Por qué odian al presidente que lo propone en la mesa? Yo no soy de los festines de ellos, yo no voy a los prostíbulos donde van ellos. Yo no voy a sus clubes sociales a tomar whisky mientras la gente se muere de hambre”.

Y mencionó a Francisco Barbosa, quien hasta hace poco era el jefe de la Fiscalía: “A mí no me gusta eso, yo no puedo soportar una oligarquía que se pasea por el mundo, mientras su propio pueblo se está muriendo. Solo los invité a hablar, solo los invité a acordar. No para que me hicieran retroceder. Es que lo vamos a meter preso, Petro, es lo que me decía Barbosa”.

Luego se refirió a la publicación de la Semana: “Ahí muestra la señora de la revista, innombrable, a mi hijo como le allanaron. Yo le dije a Barbosa, nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo. Si la hizo, la hizo; si no, que se defienda como cualquier ciudadano. Y que sea juzgado como cualquier ciudadano”, anotó.

Agregó que el video salió en este momento, porque el ente acusador va a cambiar de administración: “Pero ahora se jactan porque van a salir de la Fiscalía, mostrando el video donde el CTI allanó, como si fuera Pablo Escobar, su apartamento para mostrar las imágenes de su esposa desnuda y embarazada. Y la señora de la revista dice: ‘no, los trataron bien’”.

El mandatario manifestó que el video tiene que conocerse en todo el mundo, para que se de a conocer “cómo la extrema derecha, utilizando la Fiscalía”, actuó de manera “alevosa” contra el hijo del Presidente de la República.

“solo porque el presidente de la República es de izquierda y es del pueblo. Pero yo no vengo a hablar de mi familia, no me interesa ese tema personal”, aseguró el jefe de Estado”, dijo al final.

