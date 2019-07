La primera medalla para Colombia en los Juegos Panamericanos llegó de la mano de la atleta Angie Orjuela

La atleta Angie Orjuela se convirtió en la primera de la delegación colombiana en obtener una medalla en los Juego Panamericanos Lima 2019 que inició sus competencias este sábado 27 de julio.

La deportista participó de la prueba final de maratón femenino donde logró ocupar el tercer lugar con un tiempo de 2 horas, 32 minuto y 27 segundos, quedando a un minuto y 32 segundos de la deportista local, Gladys Tejada, mientras tanto la plata se la llevó la estadounidense Bethany Sachtleben quien cruzó la línea de meta a 25 segundos de Tejada.

Angie después de la competición declaró en una entrevista que “en algún momento llegué a pensar que no iba a poder colgarme ninguna de las medallas, pero vi a la estadounidense muy cerca y me dije ‘voy a intentarlo así sea lo último que haga’, por Colombia, por mis sueños y por mi familia, y lo logré y mejore mi marca personal que me tiene muy satisfecha”.

Primera medalla para Colombia en #Lima2019 Bronce para Angie Orjuela Soche en la competencia maratón femenino🏃‍♀️🌬️, la atleta terminó con un tiempo de 2:32:27. ¡Portamos con orgullo la nueva y primera presea, vamos🥉🇨🇴!#BronceEnLima2019 #ColombiaEnLima pic.twitter.com/SLTIcuU3pC — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) July 27, 2019