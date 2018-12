La Petro-Coima

Amigos vuelvo nuevamente a mi habitual columna de opinión, agradeciendo cada mensaje preguntando el porqué del prolongado silencio.

Durante este tiempo de silencio, han pasado muchísimos sucesos en el país; intentos de mociones de censura sin fundamento, inconformismo ciudadano con una reforma tributaria que afectaba la clase media, modificaciones a dicha reforma, una reforma política que busca empoderar más los caciques, que los partidos reviviendo para el 2019 los avales a dedo que favorecería las listas cerradas, marchas estudiantiles, paro de maestros para lograr mayores recursos en educación, el escabroso e interminable escándalo de odebrecht que involucra ahora un controller y su hijo muertos, un fiscal apartado de la investigación por audios con uno de los difuntos; tantos temas que solo haciendo mención haría una separata.

Ahora, lo que terminó por rebozar la red cloacal del país fue el video mostrado en plenaria, por la senadora Paloma Valencia; que dejó ver otra faceta quizás desconocida para los propios seguidores del ex alcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro.

Sí, el mismo que incendia al país con su lucha de clases, ese que permea manifestaciones para proclamarse Mesías de causas ajenas; el todo denunciante de la “corrupción” ajena y no la propia, pregunto yo ¿qué hacía recogiendo fajos de billetes de una mesa y echándolos en una bolsa de plástico?

En su defensa twittera sale a decir Petro, que eso es un refrito, un video viejísimo; y que ese dinero provino de un préstamo personal del reconocido arquitecto Simón Vélez, quien inmediatamente lo desmintió, ya que jamás le ha prestado dinero a Petro Urrego, según dio a conocer públicamente él mismo Vélez; entonces pregunto yo ¿sí Vélez no presto el dinero que Petro se llevó en la bolsa, de donde salieron esos fajos de billetes y bajo qué concepto?

Que no nos venga ahora Petro y sus amigos a meter los dedos a la boca, solo les falta decir que derivado de los embargos que tiene, le toco recurrir a un gota a gota, el video es contundente; esa actividad más parece el pago de una “Prima de éxito” diría cualquiera, pero ¿de qué y por qué? Y a quien se refería Petro cuando dijo “usted va en el negocio” Eso es lo que nos tiene que explicar a los colombianos.

Señor Gustavo, le pido le confíese al país la verdad, porque ese dinero no tiene más explicación que ser la coima de un acto corrupto, y su tal “prestamista” no es más que un agiotista imaginario o benefactor de su labor; no trate de ocultar lo inocultable, deje ya su discurso doble moralista y asuma las consecuencias, dígale a los jóvenes “revolucionarios” que creen en usted, la verdad, usted es uno más de los corruptos que han carcomido este país por tanto tiempo; solo que con el cinismo y la sangre fría suficientes para posar de honesto perseguido.

Señores, ¡hipócritas no! Acaso un hecho corrupto del pasado ¿pierde su significado a través del tiempo? lo que ayer fue una Coima, ¿hoy lo quieren ver cómo refrito? Estoy más que seguro que hábilmente Petro y sus esbirros saldrán con cortinas de humo para desviar la atención de lo realmente importante, no se puede ser tan cínico de hacer negocios non sanctos y posar de Anti corrupto.

Seamos claros, si vamos a luchar para derrotar la corrupción, que sea una lucha frontal, real y no con doble racero, producto de la conveniencia o de la ideología política del corrupto; no caigamos en las prácticas acomodadas de los disque anti corruptos; que callan cuando uno de sus piezas y estandarte queda expuesto en la palestra pública; y gritan con ahínco si el corrupto es de otras toldas; que nos expliquen ya, la procedencia de la Petro-Coima es todo.

