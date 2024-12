Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La candidata de la coalición opositora ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, aseguró este viernes que ya existen regiones en el país donde la delincuencia organizada y el narcotráfico inciden sobre los resultados de las elecciones, por lo que promoverá un pacto para evitar que dinero ilícito entre a las campañas presidenciales de 2024.

“Ya hay narcoelecciones en México, ya hay regiones del país donde la delincuencia decide quién va a ser el alcalde, decide quién puede ser el diputado local, es muy peligroso lo que está pasando”, advirtió en su llamada "conferencia de la verdad".

Por ello, sostuvo que las publicaciones de medios estadounidenses como ProPublica y The New York Times sobre posibles lazos del narcotráfico con la política mexicana toman especial relevancia.

Recientemente, en sendas publicaciones ambos medios dieron a conocer investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos nexos del entonces candidato y actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, con grupos criminales para financiar sus campañas, en los que se mencionan entrevistas, documentos, fotos y testigos protegidos por la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA).

“Las acusaciones contra el presidente (López Obrador) son extremadamente delicadas, porque estamos hablando de si el narcotráfico se involucró o no en la elección de 2006 a 2018”, señaló Gálvez.

Además, pidió no olvidar que las investigaciones existieron, por lo que pidió al mandatario mexicano ser congruente e iniciar pesquisas para deslindar su responsabilidad.

“No se confundan, lo que dijo el Gobierno de EE.UU. es que hoy no hay una investigación, pero no dijo que no hubo una investigación, es totalmente distinto”, dijo.

La candidata presidencial de oposición comparó que en el pasado simples declaraciones han bastado al presidente López Obrador para iniciar investigaciones judiciales en contra de opositores, por lo que lo exhortó a indagar el “tamaño de la corrupción en su Gobierno”.

Gálvez enfatizó que se requiere tener certeza en el origen de los recursos que se invierten en las campañas electorales de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio, la más grande en la historia de México y por la cual se juegan más de 20.700 cargos públicos.

En este sentido, adelantó que impulsará un "pacto de civilidad" entre los tres candidatos a la presidencia de México, a fin de evitar que dinero ilícito entre en las campañas presidenciales.

Es por ello que criticó lo dicho por su competidora y por ahora favorita en las encuestas, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la oficialista coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ de no saber el origen de los recursos con los que se pagan espectaculares y promocionales a su favor.

“Más vale que investigue, no haya sido el crimen organizado el que lo esté haciendo para quedar bien con ella (…) Yo investigaría, me daría muchísimo terror y preocupación no saber quién pagó espectaculares, no saber quién pintó millones de bardas o miles de bardas por todo el país“, concluyó.

Por: EFE