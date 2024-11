Minuto30.com .- Sofía Vergara actualmente promociona «Griselda» la serie de 6 capítulos que Netflix ya estrenó y durante sus entrevistas ha dejado varias «perlas» que han llamado la atención.

Durante su entrevista en el programa «Watch What Happens Live with Andy Cohen» la barranquillera contó cuál es la nueva condición que deberá cumplir quien aspire a robarle «su corazoncito».

Y es que luego de su divorcio con Joe Manganiello y tras romper el silencio por la real causa del rompimiento de su matrimonio, la condición es entendible…

Sofía no quiere ser una «mamá vieja»

Una de esas «perlitas» que hace poco dejaba en el aire la protagonista de Griselda fue la causa de su segundo divorcio: «mi esposo es un hombre más joven y quería tener hijos» contaba la actriz colombiana a lo que agregó «yo no quería ser una mamá vieja». La razón que adujo «la toti» fue que «para el bebé no sería justo».

Así las cosas, Sofía Vergara a tomado la decisión de agregar un nuevo requisito al listado que deberá tener un hombre para conquistarla.

La nueva condición que deberá cumplir la próxima conquista de Sofía Vergara

Una vez explicada la causa del fin del matrominio Manganiello-Vergara se conoce la nueva condición a cumplir por el hombre que aspire a conquistar a la actriz de 51 años.

A partir de ahora, nada de mirar «sardinos» Sofía solo se fijara en hombres que tengan al menos 50 años. Aunque luego amplió otro poquito el rango… y aceptará no menores de 49, dejando por fuera a su ex… de 47 años.

Sofía Vergara tiene un hijo

Sofía Vergara tiene un hijo fruto de su primer matrimonio con José Luis González; Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara nació en Barranquila y actualmente tiene 32 años.

