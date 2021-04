«La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta»: Willie Colón se pronunció en Twitter

Willie Colón aseguró a través de su cuenta de Twitter que no se siente bien y su recuperación tiene un largo camino. Recordemos que el trombonista y compositor recupera en un hospital de Nueva York de un aparatoso accidente de tránsito que sufrió junto a su esposa.

«Queridos amigos y fans. Siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta», indicó el famoso músico a través de las redes sociales.

El artista se pronunció en sus redes sociales luego de que su representante, Pietro Carlos, informó el pasado lunes que el artista «está estable, ya no está en condición grave».

Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB

— Willie Colón (@williecolon) April 27, 2021