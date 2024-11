La llegada de Alejandro

La reciente llegada de Alejandro Restrepo Mazo como director técnico del Deportivo Independiente Medellín, ha despertado opiniones encontradas entre la poderosa hinchada. En lo personal su llegada me genera expectativa mezclada con un manto de dudas que desearía quitarme en beneficio del equipo.

Claro está que reconozco que Restrepo cuenta con una valiosa experiencia y conocimiento como estratega, demostrado claramente al llevar al Pereira a la gloria al consagrarlo campeón. Este logro no debe pasarse por alto, ya que denota su capacidad para liderar y generar resultados positivos en un equipo.

Cuando el Deportivo Independiente Medellín lo anunció oficialmente, reflexioné sobre las posibles similitudes con lo que experimentó en el Atlético Nacional en términos de paciencia. Alejandro es un técnico enfocado en procesos, cuyo conocimiento y trabajo requieren tiempo. Estoy convencido de que, si se le brinda el respaldo necesario, nos brindará excelentes resultados. El punto crucial no radica en determinar si es un buen o mal técnico para el ‘Medallo’, sino en los desafíos inminentes en un torneo internacional y en una Liga Profesional colombiana, donde la poderosa hinchada no tolerará estar fuera de los primeros ocho lugares o no luchando por la séptima estrella.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

Espero que Alejandro ratifique sus cualidades y demuestre la visión estratégica necesaria para enfrentar los próximos desafíos. Si logra no solo un protagonismo en la Copa Sudamericana, sino también competir por la Liga Betplay y, ¿por qué no?, llevarnos a lo más alto, podríamos estar presenciando a uno de los mejores técnicos del país. Un futuro en el que podría incluso aspirar a dirigir la selección nacional.

El timonel rojo se enfrenta a dos retos difíciles, y de no lograrlos, esperemos que Don Raúl no repita el incidente de despedirlo abruptamente en el camerino, como sucedió con ‘Pelón’ Arias. Alejandro comprende la exigencia de la poderosa hinchada, que anhela ver al equipo campeonar y a la vez busca un fútbol atractivo, protagonista y ofensivo. Es consciente de la importancia de no conformarse con alinear jugadores en bajo nivel y busca la excelencia en el desempeño del “Rey de corazones” en todos los aspectos del juego.

Es fundamental realizar un llamado de atención a la dirigencia, en especial a don Raúl Giraldo, para que brinde un respaldo sólido al nuevo estratega y respete el proceso en marcha. Al presidente Juan Camilo Restrepo, conocido por su habilidad política, se le exige un apoyo continuo y realista, lejos de promesas vacías. Los proyectos necesitan respaldo y la poderosa hinchada se lo merece. Es crucial corregir la forma en que se realizan las contrataciones. Aunque han tenido aciertos, deben mejorar en la selección de jugadores, evitando caer en la tentación de fichajes basados únicamente en renombre o trayectoria, por encima del verdadero rendimiento en el terreno de juego

Es fundamental que la poderosa hinchada apoye y rodee al nuevo técnico en este desafío. La estabilidad y el éxito en el mundo del fútbol requieren de un respaldo sólido por parte de los aficionados, quienes juegan un papel fundamental en el crecimiento y fortalecimiento del equipo.

Bienvenido Alejandro y desde esta tribuna estaremos con la objetividad del caso haciendo un seguimiento exhaustivo a su trabajo el cual esperamos, sea muy productivo por el bien del Deportivo Independiente Medellín.

Aquí más Columnas de Opinión

Las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de su autor.