VIDEO. La Liendra rompió su silencio tras ser ‘golpeado’ por Nicolás Arrieta

Por medio de sus estados de Instagram, el influencer conocido como La Liendra se refirió al bochornoso acto que protagonizó junto a Nicolás Arrieta en el ‘cara a cara’ de una pelea que se realizará el próximo viernes 1 de septiembre en el Royal Center, en Bogotá.

“Lo de ayer no me representa para nada, no estoy feliz con eso, nos falta mucha cultura a la hora de hacer eventos, no pensé y no sabía con quién estaba peleando, ese man estaba supersoplado, él estaba superdrogado, no sabía dónde estaba, tuvo que drogarse, aliarse con los del evento y cogerme a traición para tocarme la cara” dijo La Liendra.

Los dos influencer se dieron golpes porque Arrieta le pegó en la cara a La Liendra con una cartilla ‘Nacho Lee’.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Nicolás Arrieta le respondió a La Liendra

“Yo ayer no estaba soplado, si lo hubiera estado habría llegado muy loco”, dijo al inicio de aquel video, luego de que La Liendra asegurara que él estaba «drogado».

“Nadie sabía lo que yo iba a hacer con la cartilla. Le funcionó a él porque subió el video a Facebook y lo monetizó (…) Le di con una cartilla chiquitica, él está monetizando, él va a ganar mucho dinero en Facebook con ese video, hace parte del show, disfrútenlo”, dijo Nicolás Arrieta.

Más noticias de Entretenimiento