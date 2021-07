‘La Liendra’ aseguró que los influencer ganan más que un médico o los profesionales

El influencer conocido como ‘La Liendra’ dijo que él no tiene la culpa que las ganancias de los influenciadores sean mayores a la de los médicos o los profesionales.

“Primero, nosotros los ‘influencers’ no tenemos la culpa de vivir en un país corrupto donde no le pagan lo que es a un médico; segundo, las formas de hacer plata cambian; tercero, un médico debería serlo porque le gusta y no por la plata que gana”, dijo en sus estados de Instagram.

Lea también: EN VIDEO: ¡Bailadito a la yugular! Así fue la bochornosa pelea a puños de dos conductores en Medellín

Las declaraciones de ‘La Liendra’ generaron polémica en Twitter, “¿Ustedes creen que escribiendo van a cambiar algo acá? ¿creen que somos los que repartimos los sueldos? Si a usted le incomoda que un influenciador gane más que un profesional, reúnanse y hagan una manifestación o un paro, pero no tenemos la culpa”, aseguró el influencer.