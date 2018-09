La lengua ‘peluda’ es un trastorno médico que afecta al 13% de la población mundial

El trastorno médico de la lengua ‘peluda’ se presentó en una mujer de 55 años, que con una semana de tomar el antibiótico Minociclina y después de experimentar náuseas y mal sabor, se percató de su lengua, negra y con textura desagradable.

La mujer de origen estadounidense, según el The New English Journal of Medicine, fue medicada cuando sufrió un accidente de tráfico. Pero la medicina dio como resultado en ella, lo que sería un efecto secundario poco común de algunos antibióticos del grupo de las tetraciclinas, según explicó el doctor Hamad, profesor asistente en la Escuela de Medicina San Luis de la Universidad de Washington.

Además de esta causa, este trastorno “benigno e indoloro” también lo provoca la mala higiene bucal, la irritación por enjuagues bucales, el tabaquismo, el alcoholismo e infecciones.

El trastorno médico de la lengua ‘peluda’ que afecta al 13% de la población mundial, según la Academia Estadounidense de Medicina Oral, puede ocurrir a cualquier edad pero es más común en la adultez y en los hombres.

La lengua peluda se debe, según la Academia de Medicina Oral, a que “Ocurre un desprendimiento defectuoso del tejido que cubre la lengua. Normalmente, la lengua está cubierta con proyecciones en forma cónica denominadas papilas filiformes. Por lo general, estas papilas tienen aproximadamente un milímetro de longitud” y a veces llegan a ser tan largas que parece cabello en la lengua.

La Academia explica que “Cuando las papilas no se desprenden adecuadamente, pueden acumularse alimentos, bacterias y, a veces, hongos (causantes del color negro) en la superficie de la lengua. Estas acumulaciones producen varios colores: marrón, blanco, verde o rosa, dependiendo de la causa específica y otros factores, como enjuagues bucales o incluso dulces”.

Al ser un trastorno reversible, la lengua de la mujer de 55 años mejoró cuatro semanas después del reemplazo de los antibióticos causantes de su estado, según dijo el doctor Hamad sobre su paciente.